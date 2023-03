“Segni molto particolari” | la Polizia di Stato presenterà il cortometraggio

(Di venerdì 24 marzo 2023) Sarà presentato domani in anteprima nazionale alla XVIII edizione di Cortinametraggio il” Domani 25 marzo ladiin anteprima nazionale alla XVIII edizione di Cortinametraggio, il”. La proiezione che avverrà nella serata conclusiva del festival- che si è aperto il 21 Marzo- nell’ambito della sezione “Eventi Speciali” segna un punto di approdo di un percorso voluto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza volto all’utilizzo dei più moderni canali di comunicazione visiva che ha portato all’ideazione e alla realizzazione del progetto con Alessandro Parrello produttore con la West 46th Films e con ...

"Segni molto particolari", un inno all'inclusività e al valore della diversità La Provincia di Cremona e Crema

NewTuscia – VITERBO – Sabato 25 marzo 2023 la Polizia di Stato presenterà in anteprima nazionale alla XVIII edizione di "Cortinametraggio" il cortometraggio "Segni molto particolari". La proiezione, ...