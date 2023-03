Seconda stella a destra. Meloni spera in un piano migranti che non c’è (Di venerdì 24 marzo 2023) La premier si affida alla von der Leyen, la cui proposta è criticata dagli Stati perché vaga, senza nuovi fondi e troppo sbilanciata verso la Libia che non rispetta i diritti. Flop annunciato al Consiglio Europeo. Al summit l’arringa dell’olandese Rutte sui movimenti Secondari Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 marzo 2023) La premier si affida alla von der Leyen, la cui proposta è criticata dagli Stati perché vaga, senza nuovi fondi e troppo sbilanciata verso la Libia che non rispetta i diritti. Flop annunciato al Consiglio Europeo. Al summit l’arringa dell’olandese Rutte sui movimentiri

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dori19152327 : RT @Rac915: crick e crock, la seconda stella a destra, vicini di letto, la pentola a pressione, il muto di bergamo?? - Frances25111821 : @Raggiodi_stella @RominaDePretis Ma ha detto che non va? Lavorare non vuol dire non andare prima cosa, seconda cosa… - Nando9687 : @Supersonick_ @corradone91 @Gazzetta_it Seconda stella a destra, questo è il cammino - infoitinterno : Seconda stella a destra. Meloni spera in un piano migranti che non c’è - A_Bazzu : @wazzaCN Bucanan scalvini vastò Gosens Barella aslla calha Carboni Rete lautaro. Pio esposito owusu zefi in… -