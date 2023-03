Scoprire il mondo del Ramadan leggendo le persone come libri

(Di venerdì 24 marzo 2023) Un libro da leggere per andare oltre i luoghi comuni. Un libro che non è da sfogliare, ma da ascoltare e che non è di carta, ma di sorrisi e sguardi, per raccontare una delle più grandi festività della cultura islamica, lontano da generalizzazioni e stereotipi. La «Biblioteca Vivente – sezione» promossa dall’associazione Fileo fa tappa oggi alle 16 alla Biblioteca Tiraboschi di Bergamo, domani alle 18.30 a Chignolo d’Isola e il 14 aprile alla stessa ora a quella di Presezzo

