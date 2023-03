Scontro tra bus turistici a Hong Kong, molti feriti (Di venerdì 24 marzo 2023) Almeno 70 feriti in un sobborgo di Hong Kong, nello Scontro tra due autobus turistici. Le immagini mostrano diverse persone soccorse con le barelle per ricevere assistenza medica. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Almeno 70in un sobborgo di, nellotra due autobus. Le immagini mostrano diverse persone soccorse con le barelle per ricevere assistenza medica.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDeLucaTwit : Nel 1988, il #Napoli era in piena lotta Scudetto con il #Milan. Nello scontro diretto del 1 maggio, i rossoneri si… - NicolaPorro : ?? Max del Papa si è visto lo scontro tra #Schlein e #Meloni. E non ha dubbi: 'Qualcuno dovrebbe spiegarlo alla Elly… - fanpage : L’uomo morto ieri nell’incidente su via Pontina è il 50enne Maurizio Montisci. Appassionato di moto, era in sella a… - andreastoolbox : Tragico incidente nella notte a Pinasca: scontro frontale tra auto e bus, morta una donna #incidente #Tragico… - LuigiGravagnone : Tragico incidente nella notte a Pinasca: scontro frontale tra auto e bus, morta una donna -