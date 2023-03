Scompenso cardiaco | attenzione al ferro

(Di venerdì 24 marzo 2023) Uno studio del Centro cardiologico Monzino, pubblicato sulla rivista European Journal of Preventive Cardiology, rivela come il “deficit funzionale” disia un fattore prognostico per la patologia

"Sono passaggi importanti perché le linee guida vincolano le strutture ad adeguarsi " conclude Gabbrielli - È acclarato, per esempio, che il paziente con scompenso cardiaco è seguito meglio in ...Tale procedura ha permesso di trattare una paziente di 74 anni affetta da grave scompenso cardiaco. La signora era già stata sottoposta a correzione chirurgica delle valvole aortica e mitrale anni ...

Scompenso cardiaco: è importante fare attenzione al deficit di ferro Cardiologico Monzino

Operata al cuore senza bisturi. Un intervento innovativo è stato compiuto nella Cardiologia interventistica dell’ospedale Santa Corona di Pietra, dove la chirurgia tradizionale a torace aperto ha lasc ...Eseguito ieri all' 'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure su una paziente di 74 anni un intervento di correzione valvolare cardiaca per via percutanea attraverso un accesso dalla vena femorale. (ANSA ...