Sci di fondo oggi | Team Sprint Lahti 2023 | orari | programma | tv | streaming | italiani in gara

Ci siamo: ultimo fine settimana per la Coppa del Mondo di sci di fondo a Lahti. Si inizia a chiudere con la Team Sprint (alle ore 14:20 le qualificazioni, alle 15:50 le finali) in programma oggi in terra finlandese. Non meno di tre i Team tricolori impegnati, come andremo a vedere tra breve. In particolare, tra le donne si vedranno assieme Nicole Monsorno e Federica Sanfilippo, mentre tra gli uomini concorreranno Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani come coppia più quotata e Davide Graz e Simone Mocellini come seconda. Sei fondisti per obiettivi differenti, in quello che è ormai il format noto di questa prova: qualificazioni a tempo con i frazionisti separati e finale come consuetudine in puro stile staffettistico.

