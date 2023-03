Sci di fondo, Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino secondi nella team sprint tl di Lahti! (Di venerdì 24 marzo 2023) Arriva un podio azzurro nella team sprint maschile in tecnica libera di Lahti, in Finlandia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2022-2023: Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino si classificano secondi, battuti solo da Norvegia I. Terzo posto per Norvegia II, dodicesima piazza per Davide Graz e Simone Mocellini. nella gara femminile vittoria di Svezia I su Norvegia I e Germania I. Dodicesimo posto per l’Italia di Nicole Monsorno e Federica Sanfilippo. In una gara maschile fatta di studio per quattro dei sei giri totali e ravvivatasi davvero soltanto nell’ultima tornata, a spuntarla nel duello per il successo è Norvegia I di Erik Valnes e Johannes Hoesflot Klaebo, capace di chiudere in 16’28?29, bruciando ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) Arriva un podio azzurromaschile in tecnica libera di Lahti, in Finlandia, valida per la Coppa del Mondo di sci di2022-2023:Desi classificano, battuti solo da Norvegia I. Terzo posto per Norvegia II, dodicesima piazza per Davide Graz e Simone Mocellini.gara femminile vittoria di Svezia I su Norvegia I e Germania I. Dodicesimo posto per l’Italia di Nicole Monsorno e Federica Sanfilippo. In una gara maschile fatta di studio per quattro dei sei giri totali e ravvivatasi davvero soltanto nell’ultima tornata, a spuntarla nel duello per il successo è Norvegia I di Erik Valnes e Johannes Hoesflot Klaebo, capace di chiudere in 16’28?29, bruciando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Le norvegesi Myhre - Kalvå le più veloci in qualifica a Lahti; ok Monsorno - Sanfilippo - FondoItalia : Sci di Fondo - Le norvegesi Myhre - Kalvå le più veloci in qualifica a Lahti; ok Monsorno - Sanfilippo - FondoItalia : Sci di Fondo - Qualificazioni Sprint a squadre, Klaebo - Valnes già primi. Gli italiani avanzano tutti - OA_Sport : DIRETTA LIVE - A Lahti si apre l'ultimo weekend di Coppa del Mondo con Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani p… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Fondo - Dyrhaug su Skistad: 'Mi ricorda Northug, ha quella sana arroganza. Team sprint? A Lahti ci sarà' -