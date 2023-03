(Di venerdì 24 marzo 2023), 24 mar. - (Adnkronos) - Francesco Dee Federicoancora protagonistiin tecnica libera divalevole per la Coppa del mondo. La collaudata coppia valdostana, medaglia d'argento poche settimane faspecialità ai Campionati del mondo, si è classifica nuovamente al secondo postogara vinta come da pronostico dalla Norvegia che schierava Erik Valnes e Johannes Klaebo, che ha tagliato il traguardo nel tempo di 16'28?29, con gli azzurri immediatamente alle spalle per 68 centesimi. “Siamo davvero soddisfatti perchè questo podio rappresenta l'ulteriore testimonianza della nostra competitività in questo format di competizioni”, ha commentato al traguardo De. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : Tecnica libera, podio sicuro ???? Grandissimi Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani! Secondo posto sulla neve… - TV7Benevento : Sci di fondo: Cdm, Pellegrino e De Fabiani secondi nella team sprint di Lahti - - FondoItalia : Sci di Fondo - Ribom - Sundling firmano la team sprint. Sul podio Norvegia e Germania - FondoItalia : Sci di Fondo - Qualificazioni Sprint a squadre, Klaebo - Valnes già primi. Gli italiani avanzano tutti - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Le norvegesi Myhre - Kalvå le più veloci in qualifica a Lahti; ok Monsorno - Sanfilippo -

Ancora un ottimo secondo posto per la coppia composta da Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani nella team sprint didi. A Lahti, nell'ultima prova della specialità della stagione di Coppa del Mondo, i due valdostani confermano il secondo posto ottenuto ai Mondiali di Planica . Come nella rassegna iridata, ...Nel corso del programma intervengono infatti altri nomi storici delloitaliano. Fra questi ci ... troveranno certamente interessante Alberto Tomba - Vincere in salita , che inè imperniato su ...Ina ricomporre i tasselli di questo flirt era stata proprio l'intervista di Giletti a ... La risposta della campionessa dinon si è fatta di certo attendere: "A nessuno, a me stessa". Non ...

Sci di fondo oggi, Team Sprint Lahti 2023: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Lahti, 24 mar. – (Adnkronos) – Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino ancora protagonisti nella team sprint in tecnica libera di Lahti valevole per la Coppa del mondo. La collaudata coppia ...Arriva un podio azzurro nella team sprint maschile in tecnica libera di Lahti, in Finlandia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2022-2023: Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino si ...