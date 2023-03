Sci alpino | Campionati Italiani 2023 | Stefano Gross trionfa in slalom | cancellato il gigante femminile

(Di venerdì 24 marzo 2023) Terzo titolo italiano perin. Il nativo di Pozza di Fassa si è imposto aiNazionali di La Thuile, tornando sul gradino più alto del podio dopo le edizioni del 2014 e del 2021. Il trentaseienne finanziere ha rimontato una posizione rispetto alla seconda manche. Al secondo posto ha concluso Simon Maurberger, che era terzo a metà gara, concludendo ad 11 centesimi dal vincitore. Sul podio ci sale anche Matteo Canins ed è sicuramente un bellissimo risultato per l’altoatesino, che ha chiuso con un ritardo di 56 centesimi da. Fuori dal podio due dei protagonisti più attesi: quarto Alex Vinatzer (+0.73) e quinto Tommaso Sala (+0.94), che era in testa dopo la prima manche. Al sesto posto ha concluso il campione del mondo juniores, Corrado Barbera, staccato di 1.83 dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lavocedialba : Sci alpino: Benedetta Rosa Ranieri dello Sci Club Limone d'oro ai Campionati Italiani Children - TargatoCN : Sci alpino: Benedetta Rosa Ranieri dello Sci Club Limone d'oro ai Campionati Italiani Children - Campioni_cn : Sci alpino: Benedetta Rosa Ranieri dello Sci Club Limone d'oro ai Campionati Italiani Children - infoitsport : Sci alpino, Campionati Italiani Assoluti: doppio titolo per Federica Brignone a La Thuile - infoitsport : Sci alpino: Federica Brignone imbraccia la doppietta tricolore, Giorgia Collomb conquista uno splendido bronzo -

Federica Brignone e Tommaso Sala sono al comando del gigante femminile e dello slalom maschile dopo la prima manche ai Campionati italiani assoluti in corso di svolgimento a La Thuile (AO). Federica ...Quarto posto, e oro Giovani, al comasco tesserato in Alto Adige, Francesco Zucchini (1'33"68) e, quinto, l'livignasco Simon Talacci (CSe; 1'33"72). Sesto e settimo posto a completare il podio ...Al settimo posto il milanese Carlo Zampieri delloClub Sauze d'Oulx, al decimo Lorenzo Cuzzupè dell'Equipe Pragelato, al dodicesimo Simone Moschini delloClub Sestriere, al diciassettesimo ...

Terzo titolo italiano per Stefano Gross in slalom. Il nativo di Pozza di Fassa si è imposto ai Campionati Nazionali di La Thuile, tornando sul gradino più alto del podio dopo le edizioni del 2014 e ...Federica Brignone e Tommaso Sala sono al comando del gigante femminile e dello slalom maschile dopo la prima manche ai Campionati italiani assoluti in corso di svolgimento a La Thuile (AO). Federica ...