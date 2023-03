Schuurs, Inter e non solo! Mezza Premier League lo vuole e il Torino fissa il prezzo – TS (Di venerdì 24 marzo 2023) In difesa i fari si accendono tutti per Perr Schuurs. Il difensore olandese, chiamato a sostituire Gleison Bremer in estate, in Serie A piace soprattutto all’Inter ma da un po’ di tempo ha attirato su di sé anche l’Interesse della Premier League. Intanto Tuttosport riporta il prezzo fissato dal Torino per la sua cessione. ALTRO GIOIELLO – Dopo l’esplosione di Gleison Bremer la scorsa stagione, il Torino presenta all’Europa un altro gioiello. Perr Schuurs, 21 partite in Serie A a 23 anni e già al centro di tanti dialoghi. Il centrale difensivo grazie agli insegnamenti e gli allenamenti di Juric si è preso il Torino sino a diventare nel suo ruolo uno dei più forti giocatori del campionato. Su di lui si ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 marzo 2023) In difesa i fari si accendono tutti per Perr. Il difensore olandese, chiamato a sostituire Gleison Bremer in estate, in Serie A piace soprattutto all’ma da un po’ di tempo ha attirato su di sé anche l’esse della. Intanto Tuttosport riporta ilto dalper la sua cessione. ALTRO GIOIELLO – Dopo l’esplosione di Gleison Bremer la scorsa stagione, ilpresenta all’Europa un altro gioiello. Perr, 21 partite in Serie A a 23 anni e già al centro di tanti dialoghi. Il centrale difensivo grazie agli insegnamenti e gli allenamenti di Juric si è preso ilsino a diventare nel suo ruolo uno dei più forti giocatori del campionato. Su di lui si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Schuurs, Inter e non solo! Mezza Premier League lo vuole e il Torino fissa il prezzo - TS - - FcInterNewsit : TS - Schuurs, la valutazione sale: 50 milioni, il Liverpool ci pensa. Inter spettatrice interessata per due motivi - 9iMiky : Via #Devrij, #Skriniar dentro #Baschirotto e #Schuurs. Ma noi abbiamo #Zhang e quindi prenderemo #Djidji e un altra… - Eurosport_IT : ?? Ecco l'edicola del #24Marzo ?? - gazzettaGranata : Prime pagine 24 marzo: Inter su Orsolini, 50 milioni per Schuurs, shit storm Dybala -