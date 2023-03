Schlein-Meloni, le due Europe: le scommesse opposte di Elly e Giorgia (Di venerdì 24 marzo 2023) La destra punta su uno storico cambio di equilibri nel 2024. Per la sinistra una sconfitta a quelle elezioni significherebbe perdere tutto Leggi su lastampa (Di venerdì 24 marzo 2023) La destra punta su uno storico cambio di equilibri nel 2024. Per la sinistra una sconfitta a quelle elezioni significherebbe perdere tutto

