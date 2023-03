Schlein, dopo la trasferta a Bruxelles la "grana" Bonaccini tra capigruppo e segreteria: l'accordo è lontano (Di venerdì 24 marzo 2023) Più semplice per Elly Schlein la missione europea che la battaglia interna al Pd. Più facile per lei fare promesse a Sanchez e agli altri leader euro-socialisti imbolsiti e... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 24 marzo 2023) Più semplice per Ellyla missione europea che la battaglia interna al Pd. Più facile per lei fare promesse a Sanchez e agli altri leader euro-socialisti imbolsiti e...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaSalvini : Dopo il Bologna, per quale squadra simpatizzerà la Schlein? Poche idee, molto confuse per la segretaria PD. - ultimora_pol : Polemiche sulla fede calcistica di Elly #Schlein. La segreteria #PD: 'Tifavo Milan, poi ho scoperto di chi era. Son… - Gio6410 : RT @ChiodiDonatella: 'Uccidere un #fascista non è reato'. Vecchi slogan in piazza a #Firenze a pochi passi da #Schlein e #Conte dopo i fat… - Lunetta6633 : RT @LegaSalvini: Dopo il Bologna, per quale squadra simpatizzerà la Schlein? Poche idee, molto confuse per la segretaria PD. - Ben_di_ : RT @ChiodiDonatella: 'Uccidere un #fascista non è reato'. Vecchi slogan in piazza a #Firenze a pochi passi da #Schlein e #Conte dopo i fat… -