Schillaci: "Tetto ai gettonisti, incentivi in prima linea. La nostra ricetta per risollevare la sanità"

Il ministro della Salute anticipa il maxi-decreto: «Più soldi e carriera a chi sceglie le specialità con meno privato. Indispensabile potenziare il territorio: mancano infermieri, autorizzeremo le ore extra nelle nuove strutture»

