Schillaci: 'Lavorare insieme per far tornare Ssn punto di riferimento' (Di venerdì 24 marzo 2023) Milano, 24 mar. (Adnkronos Salute) - "Dobbiamo Lavorare tutti insieme per far sì che il nostro sistema sanitario nazionale torni ad essere un punto di riferimento per tutti i cittadini e possa riuscire a rispondere nel miglior modo possibile alle richieste di sanità". Lo ha dichiarato il ministro della Salute Orazio Schillaci, che ieri sera ha ricevuto uno dei premi speciali dei Life Science Excellence Awards 2022, promossi da Sics - Società italiana di comunicazione scientifica e sanitaria (Consulcesi Group) per riconoscere, e far conoscere, i migliori progetti che hanno contribuito all'eccellenza e alla trasformazione del settore della salute. "Il nostro Servizio sanitario nazionale vanta professionisti di altissimo livello - ha sottolineato il ministro - che hanno dimostrato tutto il loro valore ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Milano, 24 mar. (Adnkronos Salute) - "Dobbiamotuttiper far sì che il nostro sistema sanitario nazionale torni ad essere undiper tutti i cittadini e possa riuscire a rispondere nel miglior modo possibile alle richieste di sanità". Lo ha dichiarato il ministro della Salute Orazio, che ieri sera ha ricevuto uno dei premi speciali dei Life Science Excellence Awards 2022, promossi da Sics - Società italiana di comunicazione scientifica e sanitaria (Consulcesi Group) per riconoscere, e far conoscere, i migliori progetti che hanno contribuito all'eccellenza e alla trasformazione del settore della salute. "Il nostro Servizio sanitario nazionale vanta professionisti di altissimo livello - ha sottolineato il ministro - che hanno dimostrato tutto il loro valore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Schillaci: 'Lavorare insieme per far tornare Ssn punto di riferimento' - - alberti68326580 : @GuidoCrosetto @giorgio_gori Per favore dica al suo collega ed amico Schillaci xché non interviene sulla nostra ATS… -