Scherma | Coppa mondo | otto azzurri nel tabellone principale a Budapest

Budapest, 24 mar. - (Adnkronos) - Saranno otto gli sciabolatori azzurri protagonisti domani nel tabellone principale a Budapest. È il verdetto della prima giornata della tappa di Coppa del mondo di sciabola maschile nella Capitale ungherese, aperta oggi dalle fasi preliminari di qualificazione. Per l'Italia del CT Nicola Zanotti erano già ammessi alla giornata clou della gara individuale, per diritto di ranking, il numero 3 del seeding Luca Curatoli e il vincitore dell'ultimo Trofeo Luxardo di Padova, Michele Gallo. Il primo a "raggiungere" i due compagni nel gruppo d'élite è stato Riccardo Nuccio, grazie a un'ottima fase a gironi. A seguire, attraverso gli assalti ad eliminazione diretta, hanno staccato l'ambito pass anche Dario Cavaliere, Luca ...

