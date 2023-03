Scherma, Coppa del Mondo spada femminile 2023: sei azzurre superano le qualificazioni a Nanchino (Di venerdì 24 marzo 2023) Ben sei azzurre superano le qualificazioni si aggiungono alla folta pattuglia della spada femminile per la prova di Coppa del Mondo a Nanchino. Gaia Traditi, Alice Clerici, Nicol Foietta, Giulia Rizzi, Roberta Marzani e Alessandra Bozza hanno superato il tabellone cadetto, raggiungendo così nel main draw le ammesse di diritto Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Federica Isola. Si inizia nella notte italiana tra venerdì e sabato alle ore 02:00 con il tabellone a 64, poi domenica la prova a squadre con il quartetto composto da Fiamingo, Santuccio, Navarria e Isola. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) Ben seilesi aggiungono alla folta pattuglia dellaper la prova didel. Gaia Traditi, Alice Clerici, Nicol Foietta, Giulia Rizzi, Roberta Marzani e Alessandra Bozza hanno superato il tabellone cadetto, raggiungendo così nel main draw le ammesse di diritto Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Federica Isola. Si inizia nella notte italiana tra venerdì e sabato alle ore 02:00 con il tabellone a 64, poi domenica la prova a squadre con il quartetto composto da Fiamingo, Santuccio, Navarria e Isola. SportFace.

