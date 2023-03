Scherma, Coppa del Mondo 2023: dieci azzurre qualificate in tabellone a Nanchino (Di venerdì 24 marzo 2023) Doppia cifra raggiunta dall’Italia nella prova di Coppa del Mondo di spada femminile a Nanchino. Saranno infatti dieci le azzurre qualificate per il tabellone principale della gara cinese. Già certe della presenza del main draw, visto il loro ranking mondiale, erano Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Federica Isola. Alle quattro si sono poi aggiunte sei compagne di squadre: Gaia Traditi, Alessandra Bozza, Giulia Rizzi, Roberta Marzani, Alice Clerici e Nicol Foietta. Traditi e Bozza avevano centrato la qualificazione già dopo la fase a gironi, mentre le altre italiane si sono qualificate con gli assalti preliminari. Purtroppo non sono riuscite a centrare la qualificazione Alessia Pizzini e Beatrice Cagnin, che sono state sconfitte ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) Doppia cifra raggiunta dall’Italia nella prova dideldi spada femminile a. Saranno infattileper ilprincipale della gara cinese. Già certe della presenza del main draw, visto il loro ranking mondiale, erano Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Federica Isola. Alle quattro si sono poi aggiunte sei compagne di squadre: Gaia Traditi, Alessandra Bozza, Giulia Rizzi, Roberta Marzani, Alice Clerici e Nicol Foietta. Traditi e Bozza avevano centrato la qualificazione già dopo la fase a gironi, mentre le altre italiane si sonocon gli assalti preliminari. Purtroppo non sono riuscite a centrare la qualificazione Alessia Pizzini e Beatrice Cagnin, che sono state sconfitte ...

