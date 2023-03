Scavi di Pompei: alla scoperta dei 10 luoghi meno frequentati, ma più affascinanti (Di venerdì 24 marzo 2023) Benvenuti nell’affascinante mondo degli Scavi di Pompei, un luogo immerso nella storia e nella bellezza. Pompei è una città antica che risale all’epoca romana, famosa per il tragico evento che la distrusse: l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Se siete appassionati di archeologia, storia e arte, una visita agli Scavi di Pompei è un’esperienza che non potete perdere. Gli Scavi di Pompei sono come un libro aperto sulla vita quotidiana dell’antica civiltà romana, dove le pietre parlano e i reperti archeologici ci raccontano storie di un passato lontano; anche i libri, a volte, hanno pagine nascoste, che richiedono un’attenta osservazione per essere scoperte. Così come gli Scavi di Pompei, che custodiscono luoghi poco ... Leggi su moltouomo (Di venerdì 24 marzo 2023) Benvenuti nell’affascinante mondo deglidi, un luogo immerso nella storia e nella bellezza.è una città antica che risale all’epoca romana, famosa per il tragico evento che la distrusse: l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Se siete appassionati di archeologia, storia e arte, una visita aglidiè un’esperienza che non potete perdere. Glidisono come un libro aperto sulla vita quotidiana dell’antica civiltà romana, dove le pietre parlano e i reperti archeologici ci raccontano storie di un passato lontano; anche i libri, a volte, hanno pagine nascoste, che richiedono un’attenta osservazione per essere scoperte. Così come glidi, che custodisconopoco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pompeii_sites : La scoperta è avvenuta nell’ambito del progetto di ricerca e relativa campagna di scavi presso le Terme Stabiane a… - iuliusroma : RT @alessandra_rand: Civita Giuliana, #Pompei. A700 metri a nord ovest dalla città antica, oggetto in questi anni di scavi e importanti st… - gisliunderscore : scendere a pompei scavi e fingermi una turista rifiutando le bottigline d’acqua dei ristoranti.. i have this thing… - jamesummer2 : RT @pompeii_sites: La scoperta è avvenuta nell’ambito del progetto di ricerca e relativa campagna di scavi presso le Terme Stabiane affida… - MozartCircleNew : RT @pompeii_sites: La scoperta è avvenuta nell’ambito del progetto di ricerca e relativa campagna di scavi presso le Terme Stabiane affida… -