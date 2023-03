Scappa dal marito violento con i tre figli, il Comune le toglie la casa: il cortocircuito burocratico nel Veneziano (Di venerdì 24 marzo 2023) Dopo aver segnalato più volte le violenze subite dal marito, è fuggita di casa insieme ai suoi tre figli. Una decisione disperata quella di una 38enne di Cavallino Treporti, in provincia di Venezia, che le è costata la perdita definitiva della sua abitazione. Per il Comune veneto «non c’è più possibilità di assegnare un altro alloggio a un nucleo familiare che abbandona, senza autorizzazione, qualunque sia la motivazione personale, l’alloggio assegnato», nemmeno se la motivazione personale sia un reale pericolo per se stessi e per dei bambini. A comunicarlo alla donna è stata una nota ufficiale da parte dell’amministrazione locale dopo la richiesta della 38enne di un nuovo alloggio Ater. «Questo ufficio non ha mai autorizzato la signora ad allontanarsi dall’alloggio», spiega ancora la dirigenza del settore Patrimonio ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 marzo 2023) Dopo aver segnalato più volte le violenze subite dal, è fuggita diinsieme ai suoi tre. Una decisione disperata quella di una 38enne di Cavallino Treporti, in provincia di Venezia, che le è costata la perdita definitiva della sua abitazione. Per ilveneto «non c’è più possibilità di assegnare un altro alloggio a un nucleo familiare che abbandona, senza autorizzazione, qualunque sia la motivazione personale, l’alloggio assegnato», nemmeno se la motivazione personale sia un reale pericolo per se stessi e per dei bambini. A comunicarlo alla donna è stata una nota ufficiale da parte dell’amministrazione locale dopo la richiesta della 38enne di un nuovo alloggio Ater. «Questo ufficio non ha mai autorizzato la signora ad allontanarsi dall’alloggio», spiega ancora la dirigenza del settore Patrimonio ...

