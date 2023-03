Scappa alla vista dei poliziotti al Vomero: bloccato parcheggiatore di Mugnano (Di venerdì 24 marzo 2023) alla vista dei poliziotti ha tentato di eludere il controllo, ma la fuga non gli è servita a evitare la denuncia. A finire nei guai un parcheggiatore abusivo di 41 anni, originario di Mugnano, con precedenti polizia. L’uomo è stato beccato dagli agenti del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 24 marzo 2023)deiha tentato di eludere il controllo, ma la fuga non gli è servita a evitare la denuncia. A finire nei guai unabusivo di 41 anni, originario di, con precedenti polizia. L’uomo è stato beccato dagli agenti del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Alla conduttrice scappa una parolaccia con il ministro, ma col sindacalista fa l’amicona. - Aornik17 : Favoloso dall'ospedale: per entrare serve la mascherina. Una signora inizia a chiedere mascherine in giro. Alla fin… - trabs62 : Ahia ahia ahia caro mio collega, docente universitario, “dai la manduria” alla laureanda??????????????Non scappa niente al… - MassimoOrazi2 : RT @GASPARECARLINI: ARRIVA CONTE ALLA CAMERA E LEI SCAPPA! ?????????????????? - mrjosh75 : non ho mai amato gli aquiloni, ho sempre trovato poco divertente il filo che li trattiene ancorati alla realtà, ho… -