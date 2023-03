Scanzi a La7: “Bocchino dice che Meloni tra un anno sarà la nuova Merkel? È come dire che i Cugini di Campagna saranno i nuovi Pink Floyd” (Di venerdì 24 marzo 2023) Scintille a Otto e mezzo (La7) sulla partecipazione di Giorgia Meloni al Consiglio europeo e sulle posizioni della destra in merito alle famiglie arcobaleno. A difendere la presidente del Consiglio c’è il direttore editoriale del Secolo d’Italia, Italo Bocchino, il quale, a proposito del tema dell’immigrazione, esordisce: “Ormai questa Europa è agli sgoccioli. Stiamo parlando di qualche mese. Tra un anno, quando ci sarà la maggioranza dei conservatori europei e la Meloni sarà leader della maggioranza del governo europeo, datele tempo e diventerà la nuova Merkel“. Si affronta poi la questione dei figli delle coppie omogenitoriali e l’ex parlamentare del Pdl ha un duro scontro con la filosofa Rosi Braidotti, con cui invece concorda il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Scintille a Otto e mezzo (La7) sulla partecipazione di Giorgiaal Consiglio europeo e sulle posizioni della destra in merito alle famiglie arcobaleno. A difendere la presidente del Consiglio c’è ilttore editoriale del Secolo d’Italia, Italo, il quale, a proposito del tema dell’immigrazione, esordisce: “Ormai questa Europa è agli sgoccioli. Stiamo parlando di qualche mese. Tra un, quando cila maggioranza dei conservatori europei e laleader della maggioranza del governo europeo, datele tempo e diventerà la“. Si affronta poi la questione dei figli delle coppie omogenitoriali e l’ex parlamentare del Pdl ha un duro scontro con la filosofa Rosi Braidotti, con cui invece concorda il ...

