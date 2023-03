Sbarchi migranti, almeno mille arrivi oggi a Lampedusa e Roccella Jonica (Di venerdì 24 marzo 2023) Continuano gli Sbarchi nel Mediterraneo. Centoventitré migranti, che viaggiavano su tre diversi barchini agganciati dalla motovedetta della Guardia di finanza, sono giunti oggi sull'isola di Lampedusa dove dalla notte scorsa è un susseguirsi di approdi: 15 complessivamente, con un totale di 805 persone, quelli registratisi a partire dalle ore 2. I migranti, 37 (8 donne e 3 minori), 42 (16 donne e 4 minori) e 44 (4 donne), hanno riferito di essere partiti da Sfax in Tunisia e d'aver pagato da mille 3 mila dinari tunisini. La Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, cercando di evitare che l'hotspot torni ad essere nuovamente superaffollato, ha disposto per stasera un trasferimento di 400 persone con il traghetto di linea per Porto Empedocle.In arrivo in Calabria 546 persone ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 24 marzo 2023) Continuano glinel Mediterraneo. Centoventitré, che viaggiavano su tre diversi barchini agganciati dalla motovedetta della Guardia di finanza, sono giuntisull'isola didove dalla notte scorsa è un susseguirsi di approdi: 15 complessivamente, con un totale di 805 persone, quelli registratisi a partire dalle ore 2. I, 37 (8 donne e 3 minori), 42 (16 donne e 4 minori) e 44 (4 donne), hanno riferito di essere partiti da Sfax in Tunisia e d'aver pagato da3 mila dinari tunisini. La Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, cercando di evitare che l'hotspot torni ad essere nuovamente superaffollato, ha disposto per stasera un trasferimento di 400 persone con il traghetto di linea per Porto Empedocle.In arrivo in Calabria 546 persone ...

