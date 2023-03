Sbarchi in Sicilia, oltre 200 migranti a Messina. In centinaia arrivano a Lampedusa – Video (Di venerdì 24 marzo 2023) Nuovi Sbarchi in Sicilia. oltre 200 migranti sono arrivati a Messina a bordo di una nave della Guardia Costiera. Anche a Lampedusa, con diversi Sbarchi, sono arrivate centinaia di persone: circa 200, tra cui anche donne e minori, sono stati soccorsi dalla guardia costiera nelle acque di Lampedusa. L’imbarcazione proveniva da Sfax, in Tunisia. Un gruppo più piccolo, invece, è approdato al porto dell’isola Siciliana a bordo di un’imbarcazione della Guardia di Finanza. All’alba di venerdì 24 marzo erano già sbarcati altri 167 migranti, dopo che quattro barconi sui quali viaggiavano sono stati soccorsi sempre dalla guardia di finanza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Nuoviin200sono arrivati aa bordo di una nave della Guardia Costiera. Anche a, con diversi, sono arrivatedi persone: circa 200, tra cui anche donne e minori, sono stati soccorsi dalla guardia costiera nelle acque di. L’imbarcazione proveniva da Sfax, in Tunisia. Un gruppo più piccolo, invece, è approdato al porto dell’isolana a bordo di un’imbarcazione della Guardia di Finanza. All’alba di venerdì 24 marzo erano già sbarcati altri 167, dopo che quattro barconi sui quali viaggiavano sono stati soccorsi sempre dalla guardia di finanza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattovideo : Sbarchi in Sicilia, oltre 200 migranti a Messina. In centinaia arrivano a Lampedusa – Video - marialetiziama9 : RT @Alexanderxxvii1: Migranti: 4 sbarchi con 167 arrivati a Lampedusa Tutti hanno dichiarato di essere partiti da Sfax in Tunisia https://t… - MarcMarc30681 : RT @Alexanderxxvii1: Migranti: 4 sbarchi con 167 arrivati a Lampedusa Tutti hanno dichiarato di essere partiti da Sfax in Tunisia https://t… - SARwatchMED : RT @AnsaSicilia: Migranti: 4 sbarchi con 167 arrivati a Lampedusa. Tutti hanno dichiarato di essere partiti da Sfax in Tunisia | #ANSA http… - DonQuichotte95 : RT @Alexanderxxvii1: Migranti: 4 sbarchi con 167 arrivati a Lampedusa Tutti hanno dichiarato di essere partiti da Sfax in Tunisia https://t… -