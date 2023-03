Saverio Vallone | il ricordo del padre Raf | “Mi vedeva di più dietro la macchina da presa”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 24 marzo 2023), ilRaf era il notissimo attore tra i massimi esponenti del Neorealismo italiano che ha raggiunto il successo con Riso Amaro, film di Giuseppe De Santis con Silvana Mangano e Vittorio Gassman. Il regista sarà tra gli ospiti di “Oggi è un altro giorno” in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno dove interverrà in uno spazio dedicato al celebrenel quale ripercorrerà la carriera scandita dai successi sul grande schermo. Nato a Tropea, Rafsi trasferisce con la famiglia a Torino, città nella quale negli anni Trenta si afferma come calciatore, vestendo la casacca granata, per poi abbandonare dopo dieci la carriera sui campi da gioco divenendo un giornalista di cultura ed in seguito partecipare alla Resistenza. Nel 1942 debutta al cinema con il film Noi Vivi, per poi ...