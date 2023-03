Sassuolo, non solo Roma su Frattesi: c’è anche il Manchester United (Di venerdì 24 marzo 2023) Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, sarebbe nel mirino del Manchester United. Emissari dei Red Devils sono stati al Mapei Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, sarebbe finito nel mirino del Manchester United. Nei giorni scorsi, infatti, alcuni emissari dei Red Devils avrebbero viaggiato in Italia per vedere il giocatore al Mapei Stadium. Secondo La Gazzetta dello Sport, dunque, la Roma avrebbe una forte antagonista nel mercato per Davide Frattesi. Il giocatore però preferirebbe comunque restare in Italia e vestire giallorosso sarebbe ancora il suo sogno più grande. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Davide, centrocampista del, sarebbe nel mirino del Mster. Emissari dei Red Devils sono stati al Mapei Davide, centrocampista del, sarebbe finito nel mirino del Mster. Nei giorni scorsi, infatti, alcuni emissari dei Red Devils avrebbero viaggiato in Italia per vedere il giocatore al Mapei Stadium. Secondo La Gazzetta dello Sport, dunque, laavrebbe una forte antagonista nel mercato per Davide. Il giocatore però preferirebbe comunque restare in Italia e vestire giallorosso sarebbe ancora il suo sogno più grande. L'articolo proviene da Calcio News 24.

