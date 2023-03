Sassuolo-Carrarese oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2023

(Di venerdì 24 marzo 2023)sarà visibilein tv? Ecco le informazioni sudel match valido per la terza giornata deldi. Continua la competizione più prestigiosa per le squadre giovanili e, in questo terzo ed ultimo round della fase a gironi, si sfideranno gli emiliani deled i toscani della. Il palcoscenico sarà quello del Campo sportivo “Marco Polo Sports Center” di(LU). Chi vincerà? Appuntamento alle ore 15:00 di venerdì 24 marzo.tv enon disponibile,scritta in tempo reale su Sportface.it. LA ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicoLuperini : Il Torneo di Viareggio mi ha sempre emozionato. E' iniziato oggi, ecco i primi risultati: #ViareggioCup GRUPPO A… -

...30 MONDO VIAREGGIO CUP Don Torcuato U19 - Pontedera U19 15:00 Empoli U19 - Benevento U19 15:00 Honved U19 - Kallon U19 15:00 Rukh Lviv U19 - Olympique Thiessois U19 15:00U19 -U19 ...Si va, dunque, a riposo sul parziale di 0 - 0 Nella ripresa ilriesce a sbloccare la gara ... RUKH -Vince anche lanel Gruppo A, che rifila un netto 2 - 0 al Rukh al ......00SRF Rukh Lviv U19 -U19 0 - 1 (45 )U19 - Olympique Thiessois U19 0 - 0 (Intervallo) Spal U19 - Kallon U19 2 - 0 (Intervallo) Torino U19 - Don Torcuato U19 0 - 0 (Intervallo) ...

Viareggio Cup, Sassuolo-Carrarese: formazioni, cronaca e risultato Mondoprimavera

La diretta live di Sassuolo-Carrarese, match della terza giornata del girone 1 del Torneo di Viareggio 2023. Continua la competizione più prestigiosa per le squadre giovanili e, in questo terzo ed ...Terza giornata in archivio per la Viareggio Cup fra conferme e sorprese. Il Sassuolo concede il bis contro l’Olympique Thessios, ok la Carrarese contro gli ucraini del Rukh che non confermano quanto d ...