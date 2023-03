Saronno non tradisce il suo voto: processioni e concerto di campane per la Beata Vergine dei Miracoli, è la 446ma volta (Di venerdì 24 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Si rinnova una delle tradizioni più sentite della città di Saronno che si è tinta di nuovi contenuti e valori durante l’ultima pandemia: domenica Saronno rinnoverà infatti per la 446 volta il proprio voto alla Beata Vergine dei Miracoli a cui è intitolato il Santuario. All’interno dei programmi per il rinnovo del voto di Saronno ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 24 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Si rinnova una delle tradizioni più sentite della città diche si è tinta di nuovi contenuti e valori durante l’ultima pandemia: domenicarinnoverà infatti per la 446il proprioalladeia cui è intitolato il Santuario. All’interno dei programmi per il rinnovo deldi... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

