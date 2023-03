(Di venerdì 24 marzo 2023) Dopo aver partecipato all’edizione di quest’anno del GF Vip,si accinge ad entrare a far parte di un nuovo programma Mediaset, ovvero Le. La donna, infatti, ha recentemente pubblicato un post sul suo account di Instagram in cui ha detto di essere alle prese con questa trasmissione. Vediamo cosa è emerso. Che faràa Le? L’annuncio dell’ex concorrente del GF Vippresto sbarcherà a Le. La donna è reduce da una fugace partecipazione al GF Vip 7. Dopo poco tempo dal suo ingresso, però, decise di uscire per dissociarsi dagli episodi di bullismo che si erano verificati ai danni di Marco Bellavia. Successivamente, poi, fu anche cacciata dallo studio del reality show a seguito di una lite ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Sara Manfuso sbarca a Le Iene: quale sarà il suo ruolo? “Work in progress” #LeIene #gfvip #gfvip7 - walteroicaraps : sara manfuso quando è stata cacciata dallo studio da alphonso - MariaGiustizia : @Lauradefin1 Sicuramente ci sarà uno sbaglio ! George verrà alla finale, ma credo anche gli altri l'ultima puntata… - frank22coppola : RT @GFVIP_Official: Sara Manfuso ha deciso di abbandonare la Casa di Grande Fratello Vip. #GFVIP - AllmetaMirko : RT @tnomeutente: accostare sara manfuso a quel gruppo di sfigate x me potrebbe essere considerato tranquillamente un crimine -

...Incorvaia Milena Miconi Nikita Pelizon Oriana Marzoli I concorrenti fuori Marco Bellavia - 9 giorni in Casa Ginevra Lamborghini - 14 giorni in Casa Giovanni Ciacci - 11 giorni in Casa- ......De Donà Luca Onestini Milena Miconi Nikita Pelizon I concorrenti fuori Marco Bellavia - 9 giorni in Casa Ginevra Lamborghini - 14 giorni in Casa Giovanni Ciacci - 11 giorni in Casa- 17 ......Incorvaia Milena Miconi Nikita Pelizon Oriana Marzoli I concorrenti fuori Marco Bellavia - 9 giorni in Casa Ginevra Lamborghini - 14 giorni in Casa Giovanni Ciacci - 11 giorni in Casa- ...

Sara Manfuso fa la maestrina sui rifiuti a Roma: "I cittadini vanno ... Secolo d'Italia

Ginevra Lamborghini è stata una delle protagoniste indiscusse del Gf vip. Anche se non è rimasta a lungo all’interno della casa del ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-68e48817-445e-7661-b8bc-781bb12e7d ...