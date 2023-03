(Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar. (Adnkronos) -? "Mai, è appannaggio di chi lo fa e lo fa. A me nonlogente come Baudo, Corrado o Mike Bongiorno. A livello istituzionale non si parla più di canzoni ma di altro, mentre al Festival della Canzone dovrebbero esser protagoniste le canzoni, certo poi anche con gli interventi di Fiorello o di Benigni". Così lo scorso 3 marzo, ai microfoni della trasmissione di Rai Radio1 'Un Giorno da Pecora', l'attore, conduttore e doppiatore, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Le parole dell'attore romano tornano ora d'attualità alla luce dei 'rumors', usciti su diverse testate, che lo vorrebbero tra i possibili conduttori del prossimo festival. Quindi - gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Sanremo: quando Pino Insegno diceva 'non mi interessa, lo deve fare chi lo sa fare bene' - - ZeniaConfusa : RT @AleStonata: Quando arrivano al governo i Barbuti #destradestra il primo pensiero è sempre attuare un editto bulgaro: Sanremo va control… - edpmatrix : @Moonlightshad1 Non vedo Fiorello da anni,mi pare all'epoca facesse qualche comparsata con Panariello. Vivo molto… - AloaMilena : @SanremoESC Io ho ricominciato a guardare Sanremo da quando c'è Amadeus... Se ci sarà Morgan, spengo la TV.... - voidevan : RT @Xueza_00: non ce n’è quando i francesi danno fuoco alla capitale mi sale sempre l’invidia verso chi ha ghigliottinato i propri reali in… -

... che faceva i gruppi di ascolto per, si è divertita con la satira politica, ha passato la ...la forma, l'immagine di un leader, incarna e esprime i suoi contenuti, la sua politica, il suo ...Sono passati tre anni dadai balconi la gente segregata in casa in lockdown a causa del ...Antonio Diodato aveva appena vinto in quel febbraio 2020 la 70ma edizione del Festival dioltre ...Tutto esplose nel lontano2020,Bugo lasciò Morgan da solo sul palco in diretta. A quel punto Morgan intonò la 'loro' canzone cambiando le parole. 'Le brutte intenzioni la ...

Sanremo: quando Pino Insegno diceva 'non mi interessa, lo deve ... Gazzetta di Reggio

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – Sanremo “Mai, è appannaggio di chi lo fa e lo fa bene. A me non interessa, Sanremo lo deve fare gente come Baudo, Corrado o Mike Bongiorno. A livello istituzionale non si ...La canzone fu successivamente passata a Francesco Boccia e portata a Sanremo giovani del 2001, ed ebbe successo anche in Spagna con il duo Sandy e Junior con Quando Você Passa. Ad oggi il cantautore ...