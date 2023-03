"Sanremo? Chi prende il posto di Amadeus": girano rumors pazzeschi in Rai (Di venerdì 24 marzo 2023) Portare la Rai a destra, ma anche solo indebolirla: è su questo l'obiettivo della rivoluzione che starebbe investendo Viale Mazzini. Il centrodestra ritiene che la narrazione del Paese fatta dalla tv di Stato sia troppo spostata a sinistra e corre ai ripari. Nel giro di poltrone che si appresta a imporre in Rai, rivela La Stampa, potrebbero perdere il posto personaggi illustri come Fabio Fazio, per il quale allo stato attuale un rinnovo sarebbe impossibile, e quello di Amadeus che difficilmente sarà riconfermato alla conduzione di Sanremo 2024. Chi prenderà il suo posto? Michela Tamburrino non ha dubbi: "Pino Insegno, che chiede che tanta sua dedizione alla Meloni porti qualcosa". Ma non è finita qui. Anche Carlo Fuertes sente sfuggirgli da sotto la poltrona di amministratore delegato. Ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Portare la Rai a destra, ma anche solo indebolirla: è su questo l'obiettivo della rivoluzione che starebbe investendo Viale Mazzini. Il centrodestra ritiene che la narrazione del Paese fatta dalla tv di Stato sia troppo spostata a sinistra e corre ai ripari. Nel giro di poltrone che si appresta a imporre in Rai, rivela La Stampa, potrebbero perdere ilpersonaggi illustri come Fabio Fazio, per il quale allo stato attuale un rinnovo sarebbe impossibile, e quello diche difficilmente sarà riconfermato alla conduzione di2024. Chirà il suo? Michela Tamburrino non ha dubbi: "Pino Insegno, che chiede che tanta sua dedizione alla Meloni porti qualcosa". Ma non è finita qui. Anche Carlo Fuertes sente sfuggirgli da sotto la poltrona di amministratore delegato. Ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... deralte48 : RT @hidekitojo1234: Chi vuole sposarsi,mettere su famiglia e avere dei bambini è assolutamente il nemico numero dell'Anglosfera. La pressio… - TV7Benevento : Sanremo: quando Pino Insegno diceva 'non mi interessa, lo deve fare chi lo sa fare bene' - - Piero_Strada : RT @Torakjkj: Povera Rai, il prossimo #Sanremo fa gola ai sovranisti e Amadeus non cede. C'è pure chi si fa ricevere da Meloni (priorità) p… - tuscolo : Quanta ignoranza ???? Ma secondo voi,decidono a Palazzo Chigi chi condurrà #sanremo ? #PinoInsegno - nocchi_rita : RT @GiusCandela: Anche lasciando perdere la follia della scelta, per La Stampa tolgono Sanremo ad Amadeus che ha un contratto? Quindi lo pa… -