(Di venerdì 24 marzo 2023) Le parole di Alexis, attaccante cileno del, sulla sua esperienza in Francia dopo l’Inter Alexisha parlato a TVN Chile del suo futuro con il. PAROLE – «Il club si fida di me e si prende cura di me, e quando questo accade devi solo dare il meglio. Commetterei un errore se non lo facessi. La continuità nel calcio è la cosa più difficile; ho un contratto di un anno e vorrei restare ma nel calcio cimolte variabili., amo i». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Marsiglia: #Sanchez sul futuro -

... "Leclerc ha un rapporto speciale con il presidente Elkann, ma aspetta una Ferrari vincente dal 2019, cosa penserebbe se a Maranello cadessero altre teste che dopo quelle di Binotto e" si ...'È un, non ha mai avuto un ruolo rilevante nel mondo arbitrale, ha approfittato della situazione. L'ho visto come uno di quei profili che sono nella federazione per viaggiare e succhiare dalla ...Williams, Patrick Wild, Joanna, Claudia Stedelin e Jim Sterling,. Trama del Film Ipotesi di ... intervenuta per calmare Jerry, inizia a convincersi che il tassista non sia del tutto. Così,...

Sanchez pazzo di Marsiglia: «Sono felice e amo i tifosi, in futuro...» Calcio News 24

Alexis Sanchez ha parlato a TVN Chile del suo futuro con il Marsiglia. PAROLE – «Il club si fida di me e si prende cura di me, e quando questo accade devi solo dare il meglio. Commetterei un errore se ...