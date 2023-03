Sanchez: «All’Inter mi sentivo un leone in gabbia» (Di venerdì 24 marzo 2023) L’ex attaccante dell’Inter, oggi al Marsiglia, Alexis Sanchez ha rilasciato delle dure dichiarazioni a Tnt sports Chile in riferimento al suo periodo in maglia nerazzurra. Sanchez ribadisce di essere stato trattato ingiustamente quando era All’Inter e dice che si sentiva un leone in gabbia. Di seguito le sue parole: «All’Inter ero tranquillo… mi hanno dato la possibilità di dimostrare? Ho detto che se mi fanno giocare e sto male mi criticano. Non ho avuto il tempo di dimostrare… è stato ingiusto. Ero un leone in gabbia». Racconta un aneddoto su Inzaghi: «Una volta dissi a Inzaghi che se non mi facevano giocare contro il Milan potevamo perdere. In un doppio senso, ma gli ho detto ‘mister, possiamo perdere, attento’. Ed è successo. Non gli ho detto ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 marzo 2023) L’ex attaccante dell’Inter, oggi al Marsiglia, Alexisha rilasciato delle dure dichiarazioni a Tnt sports Chile in riferimento al suo periodo in maglia nerazzurra.ribadisce di essere stato trattato ingiustamente quando erae dice che si sentiva unin. Di seguito le sue parole: «ero tranquillo… mi hanno dato la possibilità di dimostrare? Ho detto che se mi fanno giocare e sto male mi criticano. Non ho avuto il tempo di dimostrare… è stato ingiusto. Ero unin». Racconta un aneddoto su Inzaghi: «Una volta dissi a Inzaghi che se non mi facevano giocare contro il Milan potevamo perdere. In un doppio senso, ma gli ho detto ‘mister, possiamo perdere, attento’. Ed è successo. Non gli ho detto ...

