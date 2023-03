San Jose Earthquakes vs Toronto – probabili formazioni (Di venerdì 24 marzo 2023) Fresco della prima vittoria in MLS di una settimana fa, il Toronto può ottenere il suo primo trionfo al PayPal Park quando farà visita ai San Jose Earthquakes domenica 26 marzo. I Quakes hanno perso la loro seconda gara in trasferta lo scorso weekend, 3-0 al St Louis City SC, mentre i Reds hanno eliminato l’Inter Miami per 2-0. Il calcio di inizio di San Jose Earthquakes vs Toronto è previsto alle 4:30 del mattino ora italiana Anteprima della partita San Jose Earthquakes vs Toronto a che punto sono le due squadre San Jose Earthquakes Nella Silicon Valley, l’era della ricostruzione sotto la guida di Luchi Gonzalez ha avuto alti e bassi, e lo scorso fine settimana abbiamo assistito alla ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 24 marzo 2023) Fresco della prima vittoria in MLS di una settimana fa, ilpuò ottenere il suo primo trionfo al PayPal Park quando farà visita ai Sandomenica 26 marzo. I Quakes hanno perso la loro seconda gara in trasferta lo scorso weekend, 3-0 al St Louis City SC, mentre i Reds hanno eliminato l’Inter Miami per 2-0. Il calcio di inizio di Sanvsè previsto alle 4:30 del mattino ora italiana Anteprima della partita Sanvsa che punto sono le due squadre SanNella Silicon Valley, l’era della ricostruzione sotto la guida di Luchi Gonzalez ha avuto alti e bassi, e lo scorso fine settimana abbiamo assistito alla ...

