San Felice Circeo, accordo Comune-Pro Loco per valorizzare i siti archeologici (Di venerdì 24 marzo 2023) San Felice Circeo – Mare, Parco nazionale, ma anche storia e cultura. San Felice Circeo vanta un patrimonio, in termini di aree archeologiche presenti sul territorio, di raro valore, con testimonianze che abbracciano preistoria, età classica, medioevo e secoli più recenti. Tra i siti da menzionare, non possono certamente essere tralasciati la cosiddetta "Villa dei Quattro Venti" e la Fonte di Lucullo, entrambi di età romana, rispetto ai quali è nata un'importante sinergia tra il Comune e la Pro Loco tesa proprio alla loro valorizzazione. Un primo passo concreto è stato già mosso con gli interventi di ordinaria manutenzione che hanno interessato entrambi i siti archeologici affinché, in vista delle imminenti festività pasquali, possano ...

