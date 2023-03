Samaden via, l’Inter ha scelto il sostituto! Arriva dalla Serie B – TS (Di venerdì 24 marzo 2023) Roberto Samaden lascerà la guida del settore giovanile dell’Inter. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport il club nerazzurro ha individuato il sostituto SOSTITUTO – Roberto Samaden, a fine stagione, lascerà la guida del settore giovanile dell’Inter. Secondo quanto riferito da Tuttosport il club nerazzurro avrebbe individuato il sostituto: si tratta di Andrea Catellani, ex attaccante di Sassuolo e Spezia ed oggi responsabile del vivaio della Spal, il cui contratto scade a giugno. Fonte: Tuttosport – Federico Masinin Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati Leggi su inter-news (Di venerdì 24 marzo 2023) Robertolascerà la guida del settore giovanile del. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport il club nerazzurro ha individuato il sostituto SOSTITUTO – Roberto, a fine stagione, lascerà la guida del settore giovanile del. Secondo quanto riferito da Tuttosport il club nerazzurro avrebbe individuato il sostituto: si tratta di Andrea Catellani, ex attaccante di Sassuolo e Spezia ed oggi responsabile del vivaio della Spal, il cui contratto scade a giugno. Fonte: Tuttosport – Federico Masinin Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

