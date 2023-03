Sam Neill ricorda Robbin Williams | La persona più triste che abbia mai incontrato

(Di venerdì 24 marzo 2023) Samsi erano conosciuti sul set de L'uomo bicentenario, l'attore ha parlato del collega scomparso nella sua autobiografia. Samha un ricordo molto vivido di Robin, a cui era rimasto legato dopo averlosul set de L'uomo bicentenario, film del 1999. La star di Jurassic Park,Robin come lapiùchemainella sua vita. Neil ne ha parlato in 'Did I Ever Tell You This?', la sua autobiografia arrivata da pochi giorni nelle librerie statunitensi. Samhato le loro "fantastiche chat" dove "Parlavamo di questo e di quello, a volte anche del lavoro che stavamo per fare", ha detto. ...

ha un ricordo molto vivido di Robin Williams , a cui era rimasto legato dopo averlo incontrato sul set de L'uomo bicentenario, film del 1999. La star di Jurassic Park, ricorda Robin come la ...Robin Williams ci ha lasciato nel 2014 e per molti di noi la mancanza si sente ancora : di certo la sente uno dei suoi vecchi amici e colleghi,, che ha da poco firmato un'autobiografia dal titolo "Did I Ever Tell You This", dove fa il bilancio della propria carriera e della propria vita. Nel testo ricorda proprio Robin in un modo ...ha condiviso con i fan la notizia della sua malattia, rivelando che è in cura per un cancro al sangue al terzo stadio che gli è stato diagnosticato a marzo 2022, durante il tour promozionale ...

Sam Neill e Robbin Williams si erano conosciuti sul set de L'uomo bicentenario, l'attore ha parlato del collega scomparso nella sua autobiografia. Sam Neill ha un ricordo molto vivido di Robin ...Sam Neill, conosciuto da tutti gli amanti de cinema per la sua interpretazione del Dottor Grant in Jurassic Park, ha da poco pubblicato un libro con le sue memorie dal titolo Did I Ever Tell You This