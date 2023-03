Salutequità, nel 2022 quasi 9 mln visite in meno rispetto a pre - Covid (Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar. - L'effetto Covid sta progressivamente rallentando e il Ssn nel 2022 ha recuperato i livelli di prestazioni erogate del 2019, ma restano sempre più indietro le persone che hanno bisogno ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar. - L'effettosta progressivamente rallentando e il Ssn nelha recuperato i livelli di prestazioni erogate del 2019, ma restano sempre più indietro le persone che hanno bisogno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Salutequità, nel 2022 quasi 9 mln visite in meno rispetto a pre-Covid - TV7Benevento : Salutequità, nel 2022 quasi 9 mln visite in meno rispetto a pre-Covid - - messina_oggi : Salutequità, rispetto al pre-Covid mancano all’appello 9 mln di visiteROMA (ITALPRESS) - La buona notizia è che il… - BasicLifeSupp : Nel 2022 mancano all’appello ancora quasi nove mln di visite per tornare ai livelli pre-Covid. L’analisi di Saluteq… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – La buona notizia è che il SSN nel 2022 mostra che sta progressivamente recuperando i livelli di… -

Salutequità, nel 2022 quasi 9 mln visite in meno rispetto a pre - Covid A mostrarlo sono i dati pubblicati da Agenas, elaborati dall'Osservatorio di Salutequità, che evidenzia dunque come manchino ancora all'appello nel 2022 rispetto al 2019 circa una prestazione di ... Salutequità, rispetto al pre - Covid mancano all'appello 9 mln di visite A mostrarlo sono i dati pubblicati da Agenas, elaborati dall'Osservatorio di Salutequità, che evidenzia come manchino ancora all'appello nel 2022 rispetto al 2019 circa una prestazione specialistica ... Autonomia differenziata: LEP e unità nazionale a rischio concreto Inoltre come spiega il Presidente di Salutequità , Tonino Aceti andrebbe effettuata prima un'... che ha presentato alla conferenza unificata Stato - Regioni ed Enti Locali un documento nel quale l'ANCI ... A mostrarlo sono i dati pubblicati da Agenas, elaborati dall'Osservatorio di, che evidenzia dunque come manchino ancora all'appello2022 rispetto al 2019 circa una prestazione di ...A mostrarlo sono i dati pubblicati da Agenas, elaborati dall'Osservatorio di, che evidenzia come manchino ancora all'appello2022 rispetto al 2019 circa una prestazione specialistica ...Inoltre come spiega il Presidente di, Tonino Aceti andrebbe effettuata prima un'... che ha presentato alla conferenza unificata Stato - Regioni ed Enti Locali un documentoquale l'ANCI ...