Salute Roma – Funari: "Nei centri anziani, al via corsi per l'uso dei defibrillatori"

"Insieme in Salute e in sicurezza" è il nome dell'iniziativa, avviata dall'assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute in collaborazione con i Municipi, per offrire corsi di formazione gratuiti per l'uso dei defibrillatori rivolti ad alcuni anziani volontari segnalati dai centri anziani. I primi incontri sono già iniziati con successo di pubblico e di partecipazione. Ma i corsi di formazione teorica e pratica proseguiranno fino al 29 giugno per un totale di oltre 70 appuntamenti. "Tutti siamo a conoscenza dell'importanza dei defibrillatori per intervenire tempestivamente nei casi di attacchi cardiaci. E' fondamentale – sottolinea l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara ...

