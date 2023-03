Salute, la startup italiana che con i “super” dati riesce a prevenire e gestire le emergenze a distanza (Di venerdì 24 marzo 2023) Cosa succede quando tecnologia e Salute si incontrano? Che nascono straordinarie opportunità di sviluppo e innovazione, per far stare meglio le persone. Questo è ad esempio il caso di Aindo e Televita, che si sono unite per trovare soluzioni, capacità di diagnosi, cure e assistenza per le persone più fragili, come anziani e disabili. Televita, impresa triestina che progetta e gestisce servizi telematici nel settore della Salute, ha deciso di affidarsi ad Aindo, startup della Scuola Internazionale superiore di Studi Avanzati di Trieste (SISSA) specializzata in dati sintetici, per dare avvio a progetti innovativi che daranno supporto statistico nell’ambito della diagnosi, della cura e della prevenzione dei cittadini. ??Televita si occupa da oltre 35 anni di teleassistenza e telemedicina, per aiutare le ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 marzo 2023) Cosa succede quando tecnologia esi incontrano? Che nascono straordinarie opportunità di sviluppo e innovazione, per far stare meglio le persone. Questo è ad esempio il caso di Aindo e Televita, che si sono unite per trovare soluzioni, capacità di diagnosi, cure e assistenza per le persone più fragili, come anziani e disabili. Televita, impresa triestina che progetta e gestisce servizi telematici nel settore della, ha deciso di affidarsi ad Aindo,della Scuola Internazionaleiore di Studi Avanzati di Trieste (SISSA) specializzata insintetici, per dare avvio a progetti innovativi che daranno supporto statistico nell’ambito della diagnosi, della cura e della prevenzione dei cittadini. ??Televita si occupa da oltre 35 anni di teleassistenza e telemedicina, per aiutare le ...

