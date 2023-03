Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lahti 2023. Stefan Kraft è diventato “l’arciprete” della cattedrale finnica (Di venerdì 24 marzo 2023) La Coppa del Mondo maschile di Salto con gli sci è prossima a visitare una delle proprie parrocchie più antiche e al tempo stesso refrattaria ai cambiamenti. Nell’imminente fine settimana si gareggerà infatti a Lahti, in Finlandia, dove andrà in scena l’edizione del centenario dei Salpausselän Kisat. La manifestazione, ormai più conosciuta con il nome di Lahti Ski Games, è nata nel 1923 e rappresenta una sorta di Festival dedicato a tutte le discipline nordiche. Non sorprende, quindi, che la città situata un centinaio di km a nord della capitale Helsinki sia una “cattedrale” per sci di fondo, combinata e appunto Salto. D’altronde ha ospitato la bellezza di 7 edizioni dei Mondiali (1926, 1938, 1958, 1978, 1989, 2001, 2017) e potrebbe presto salire a ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) Ladelmaschile dicon gli sci è prossima a visitare una delle proprie parrocchie più antiche e al tempo stesso refrattaria ai cambiamenti. Nell’imminente fine settimana si gareggerà infatti a, in Finlandia, dove andrà in scena l’edizione del centenario dei Salpausselän Kisat. La manifestazione, ormai più conosciuta con il nome diSki Games, è nata nel 1923 e rappresenta una sorta di Festival dedicato a tutte le discipline nordiche. Non sorprende, quindi, che la città situata un centinaio di km a nordcapitale Helsinki sia una “” per sci di fondo, combinata e appunto. D’altronde ha ospitato la bellezza di 7 edizioni dei Mondiali (1926, 1938, 1958, 1978, 1989, 2001, 2017) e potrebbe presto salire a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stefani91336310 : @federic0x1 Ma quali fan? Il Gf ha fatto di tutto per tenerlo dentro ma appena in nomination con persone di un ce… - crispadafora : RT @RaiNews: Un'esperienza di pre-morte, risarcita con il costo del biglietto. È quanto racconta un turista di Hong Kong in vacanza in Thai… - OrFaVonWall : @AngeloCiocca - portenio70 : RT @AlienoGentile: L'incontro Cina-Russia si rivelerà un passaggio cruciale, perché rappresenta un salto in avanti per l'influenza globale… - Giulia22tr : RT @ehiginni_: salto nel vuoto, vieni con me? ?? -