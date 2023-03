Sala | la Cariplo | le polemiche e il vero tema | il metodo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giusev76 : RT @omarsivori: Fondazione Cariplo, Sala alza il velo'Presidenza? Non mi hanno coinvolto' - omarsivori : Fondazione Cariplo, Sala alza il velo'Presidenza? Non mi hanno coinvolto' - vivere_milano : Cariplo, Sala: 'Non ho nulla contro Azzone e non sopportavo Resta' - miglio_x : RT @ilfoglio_it: La scelta di Giovanni Azzone come nuovo presidente della Fondazione Cariplo segna la sconfitta della Lega salviniana (ma è… - scingolo : RT @ilfoglio_it: La scelta di Giovanni Azzone come nuovo presidente della Fondazione Cariplo segna la sconfitta della Lega salviniana (ma è… -

Fondazione, il pensiero di: 'Non mi hanno coinvolto' C'è di più, perché il sindaco non gradisce neppure che si vada in giro a dire che era d'accordo con la nomina di Azzone, e ha quindi ...: 'Fondazione: Non siamo stati coinvolti...' Riguardo alla nomina di Giovanni Azzone alla presidenza di Fondazione, il sindaco di Milano, Giuseppe, ha precisato di non aver ...Foglio: la vittoria di Guzzetti in, fregano Salvini e. La storia incredibile di Giordano e dell'assessore romano che tratta con i pregiudicati le leggi sulla casa: lo ricorda in prima ...

Sala: Fondazione Cariplo: Non siamo stati coinvolti... Affaritaliani.it

"Non mi hanno coinvolto, e quando l'hanno fatto non mi hanno ascoltato": è, in sintesi, il pensiero del sindaco di Milano sulle nomine in Fondazione Cariplo ...Riguardo alla nomina di Giovanni Azzone alla presidenza di Fondazione Cariplo, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha precisato di non aver mai supportato Ferruccio Resta, ma di non aver apprezzato c ...