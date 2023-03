Sainz, Red Bull ha costruito un dominio? Bravi loro (Di venerdì 24 marzo 2023) La superiorità delle Red Bull è palese . Lo era già nel 2022, quando si è rivelata appieno a partire dalle gare estive, dopo un'Austria è stata il momento di "debacle". Un lavoro di perfezionamento ha ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 24 marzo 2023) La superiorità delle Redè palese . Lo era già nel 2022, quando si è rivelata appieno a partire dalle gare estive, dopo un'Austria è stata il momento di "debacle". Un lavoro di perfezionamento ha ...

F1, Flavio Briatore durissimo con la Ferrari: "Tifosi presi in giro" L'ex team manager della F1: La comunicazione non è stata brillante, in inverno è sempre candidata al Mondiale e poi non è così.