Sabrina Ferilli seduce in pizzo e lingerie a vista (Di venerdì 24 marzo 2023) C'è poco da fare, per Sabrina Ferilli sembra che il tempo si sia fermato. L'attrice romana ha 58 anni e non ha mai perso un briciolo del suo fascino, che da sempre è un sapiente mix di eleganza e semplicità, oltre che di simpatia e ironia. Perché lei è così, una donna con una splendida carriera alle spalle che è rimasta con i piedi per terra, riuscendo a mettere d'accordo proprio tutti, donne incluse. Sabrina è una di noi, l'amica che vorremmo avere, anche quando sfoggia una mise sensuale come l'ultima con cui ha deliziato i follower di Instagram. Sabrina Ferilli sensuale in pizzo e lingerie a vista Sguardo intenso, il mare sullo sfondo e i capelli che si muovono al vento della brezza di marzo. Gli scatti condivisi su Instagram da ...

