Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana (Di venerdì 24 marzo 2023) Questo fine settimana nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Ecco che Cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). Ritorno a Lutero. Il Cammino sinodale tedesco si è concluso con il via libera a un programma di svolta che in autunno minaccia di travolgere Roma. Anche perché la Germania è solo l’avanguardia di una Chiesa che vuole profonde riforme – di Matteo Matzuzzi Bambini all'inferno. Dalle deportazioni di Putin all’orrore dell’eugenetica nazista: vi prese parte anche un medico poi celebrato come Hans Asperger – di Roberto Volpi Il cafone rampante. La piazza francese contro Macron ha trovato un capo popolo: Olivier Mateu, anarco-sindacalista che punta in alto – di Mauro Zanon Ponte su ponte. Dalla Scandinavia alla Turchia, ecco le meraviglie che si costruivano ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 marzo 2023) Questonel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Ecco chetrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). Ritorno a Lutero. Il Cammino sinodale tedesco si è concluso con il via libera a un programma di svolta che in autunno minaccia di travolgere Roma. Anche perché la Germania è solo l’avanguardia di una Chiesa che vuole profonde riforme – di Matteo Matzuzzi Bambini all'inferno. Dalle deportazioni di Putin all’orrore dell’eugenetica nazista: vi prese parte anche un medico poi celebrato come Hans Asperger – di Roberto Volpi Il cafone rampante. La piazza francese contro Macron ha trovato un capo popolo: Olivier Mateu, anarco-sindacalista che punta in alto – di Mauro Zanon Ponte su ponte. Dalla Scandinavia alla Turchia, ecco le meraviglie che si costruivano ...

