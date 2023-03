Russia, oppositrice di Putin in ospedale: "E' stata avvelenata" (Di venerdì 24 marzo 2023) La dissidente politica russa Elvira Vikhareva è stata avvelenata con sali di metalli pesanti. Lo riferisce il sito indipendente Meduza, citando test di laboratorio a cui Vikhareva è stata sottoposta ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 marzo 2023) La dissidente politica russa Elvira Vikhareva ècon sali di metalli pesanti. Lo riferisce il sito indipendente Meduza, citando test di laboratorio a cui Vikhareva èsottoposta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Russia, oppositrice di Putin in ospedale: 'E' stata avvelenata' - - infoitestero : Russia, oppositrice di Putin in ospedale: 'E' stata avvelenata' - infoitestero : Russia, oppositrice di Putin in ospedale: 'E' stata avvelenata' - GazzettaDelSud : ?? Giovane e disposta a tutto per combattere il regime dello zar Vladimir #Putin. Sarebbe proprio questo il motivo p… - moraldo48 : @DiegoFusaro 'Media, oppositrice russa avvelenata con metalli pesanti'. Ma quanto sono liberi in Ungheria e in Ru… -