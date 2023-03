Russia, la minaccia di Medvedev e il messaggio di Stalin – Video (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Dmitry Medvedev si trasforma in Josip Stalin e sfera le aziende russe che producono armi e che devono compiere un ulteriore sforzo per la guerra in Ucraina. Se i vertici delle aziende non accelerano la produzione saranno “schiacciati come criminali che trascurano l’onore e gli interessi della madrepatria”, dice il numero due del Consiglio di sicurezza, rivolgendosi ai fornitori del ministero della Difesa e leggendo un telegramma di Stalin inviato durante la seconda guerra mondiale ai responsabili delle imprese coinvolte nello sforzo bellico di Mosca. “Ascoltate il generalissimo”, ha poi affermato l’ex Presidente ed ex Premier russo. Il Video viene ampiamente diffuso sui canali Telegram ucraini. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Dmitrysi trasforma in Josipe sfera le aziende russe che producono armi e che devono compiere un ulteriore sforzo per la guerra in Ucraina. Se i vertici delle aziende non accelerano la produzione saranno “schiacciati come criminali che trascurano l’onore e gli interessi della madrepatria”, dice il numero due del Consiglio di sicurezza, rivolgendosi ai fornitori del ministero della Difesa e leggendo un telegramma diinviato durante la seconda guerra mondiale ai responsabili delle imprese coinvolte nello sforzo bellico di Mosca. “Ascoltate il generalissimo”, ha poi affermato l’ex Presidente ed ex Premier russo. Ilviene ampiamente diffuso sui canali Telegram ucraini. L'articolo proviene da Italia Sera.

