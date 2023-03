Russia, giornalista in carcere per notizie false: ora in ospedale psichiatrico (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – La giornalista russa Maria Ponomarenko, condannata a sei anni di carcere lo scorso febbraio dopo essere stata giudicata colpevole di aver diffuso notizie false sulle forze militari dal tribunale distrettuale Leninsky della città di Barnaul, in Siberia, per un post su Instagram in cui denunciava le vittime civili del bombardamento del teatro di Mariupol è stata aggredita in carcere e trasferita in un ospedale psichiatrico. A denunciarlo è l’organizzazione che in Russia offre sostegno alle persone perseguite per motivi politici, Ovd-Info. Il trasferimento è avvenuto il 17 di questo mese. Ponomarenko, 45 anni, che lavorava per il sito di notizie RusNews, era stata arrestata ad aprile dello scorso anno, un mese dopo la ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Larussa Maria Ponomarenko, condannata a sei anni dilo scorso febbraio dopo essere stata giudicata colpevole di aver diffusosulle forze militari dal tribunale distrettuale Leninsky della città di Barnaul, in Siberia, per un post su Instagram in cui denunciava le vittime civili del bombardamento del teatro di Mariupol è stata aggredita ine trasferita in un. A denunciarlo è l’organizzazione che inoffre sostegno alle persone perseguite per motivi politici, Ovd-Info. Il trasferimento è avvenuto il 17 di questo mese. Ponomarenko, 45 anni, che lavorava per il sito diRusNews, era stata arrestata ad aprile dello scorso anno, un mese dopo la ...

