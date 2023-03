"Russia e Ucraina hanno ucciso prigionieri di guerra: le prove", il report Onu (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) - Decine di esecuzioni sommarie di prigionieri di guerra da parte di Russia e Ucraina nel conflitto iniziato a febbraio 2022 . Lo sottolinea l'Onu in un report che documenta decine di casi, secondo quanto riporta la Cnn. Le Nazioni Unite hanno stilato il documento nonostante la scarsa collaborazione della Russia e nonostante la difficoltà di acquisire informazioni nei territori controllati da Mosca. Nel dettaglio, secondo il report dell'Ufficio dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani (OHCHR), l'Onu ha documentato l'uccisione di 15 prigionieri ucraini, l'utilizzo di prigionieri come scudi umani e la morte di 2 militari per carenza di cure mediche. Nel documento, inoltre, si fa riferimento all'esecuzione ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) - Decine di esecuzioni sommarie didida parte dinel conflitto iniziato a febbraio 2022 . Lo sottolinea l'Onu in unche documenta decine di casi, secondo quanto riporta la Cnn. Le Nazioni Unitestilato il documento nonostante la scarsa collaborazione dellae nonostante la difficoltà di acquisire informazioni nei territori controllati da Mosca. Nel dettaglio, secondo ildell'Ufficio dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani (OHCHR), l'Onu ha documentato l'uccisione di 15ucraini, l'utilizzo dicome scudi umani e la morte di 2 militari per carenza di cure mediche. Nel documento, inoltre, si fa riferimento all'esecuzione ...

