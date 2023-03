Russia, dissidente politica avvelenata con metalli pesanti: chi è Elvira Vikhareva, l’oppositrice di Putin (Di venerdì 24 marzo 2023) Una politica dell’opposizione, Elvira Vikhareva, è stata avvelenata da sali di metalli pesanti. Ha 32 anni e si batte contro il governo di Vladimir Putin. A dare la notizia su Vikhareva è l’agenzia russa Sota e il sito indipendente Meduza: l’avvelenamento risale ad alcuni mesi fa. È stata la stessa 32enne, infatti, a parlare dei sintomi manifestati per la prima volta tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, e tornati poi a febbraio. Tra i problemi avvertiti dalla donna, l’aumento della frequenza cardiaca, forti dolori allo stomaco, l’intorpidimento delle estremità, spasmi muscolari, svenimenti e perdita di capelli. Sintomi così aggressivi e duraturi che le hanno cambiato l’aspetto. Motivo per cui da tempo non mostra più il suo volto nelle ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 marzo 2023) Unadell’opposizione,, è statada sali di. Ha 32 anni e si batte contro il governo di Vladimir. A dare la notizia suè l’agenzia russa Sota e il sito indipendente Meduza: l’avvelenamento risale ad alcuni mesi fa. È stata la stessa 32enne, infatti, a parlare dei sintomi manifestati per la prima volta tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, e tornati poi a febbraio. Tra i problemi avvertiti dalla donna, l’aumento della frequenza cardiaca, forti dolori allo stomaco, l’intorpidimento delle estremità, spasmi muscolari, svenimenti e perdita di capelli. Sintomi così aggressivi e duraturi che le hanno cambiato l’aspetto. Motivo per cui da tempo non mostra più il suo volto nelle ...

