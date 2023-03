Russia, dissidente in ospedale: "E' stata avvelenata" (Di venerdì 24 marzo 2023) Mosca, 24 mar. (Adnkronos) - La dissidente politica russa Elvira Vikhareva è stata avvelenata con sali di metalli pesanti. Lo riferisce il sito indipendente Meduza, citando test di laboratorio a cui Vikhareva è stata sottoposta dopo aver iniziato a manifestare sintomi. Secondo il sito, nel sangue di Vikhareva è stato trovato bicromato di potassio, una sostanza altamente tossica e cancerogena. L'avvelenamento risale a diversi mesi fa. La politica, esponente dell'opposizione a Vladimir Putin, ha dichiarato ai giornalisti di aver notato per la prima volta i sintomi alla fine di novembre e all'inizio di dicembre e poi di nuovo all'inizio di febbraio. I sintomi includevano forti dolori allo stomaco, aumento della frequenza cardiaca, intorpidimento delle estremità, spasmi muscolari, svenimenti e perdita di capelli. Il sito ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Mosca, 24 mar. (Adnkronos) - Lapolitica russa Elvira Vikhareva ècon sali di metalli pesanti. Lo riferisce il sito indipendente Meduza, citando test di laboratorio a cui Vikhareva èsottoposta dopo aver iniziato a manifestare sintomi. Secondo il sito, nel sangue di Vikhareva è stato trovato bicromato di potassio, una sostanza altamente tossica e cancerogena. L'avvelenamento risale a diversi mesi fa. La politica, esponente dell'opposizione a Vladimir Putin, ha dichiarato ai giornalisti di aver notato per la prima volta i sintomi alla fine di novembre e all'inizio di dicembre e poi di nuovo all'inizio di febbraio. I sintomi includevano forti dolori allo stomaco, aumento della frequenza cardiaca, intorpidimento delle estremità, spasmi muscolari, svenimenti e perdita di capelli. Il sito ...

